Ex-BBB Leidy Elin diz que foi diagnosticada com depressão por ataques pós-reality

A ex-BBB 24 Leidy Elin usou o próprio perfil nas redes sociais na segunda-feira (2) para contar uma situação delicada que tem vivido após sair do reality. Segundo a trancista, o cancelamento acabou causando o desenvolvimento de uma depressão por conta dos ataques pessoais e à família dela.

"Queria muito fazer um vídeo falando sobre setembro amarelo, mas não tenho forças para isso. Entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Nunca tive problemas psicológicos antes de entrar para o reality", disse Leidy ao citar os motivos para expor o problema neste mês de setembro.

Leidy Elin foi criticada após sair do BBB 24 por conta das alianças formadas dentro da casa. Na época, ela era uma das pessoas próximas de Yasmin Brunet no programa e, consequentemente, travou embates diretos com Davi Brito, grande vencedor da edição.

"O que me levou a isso não foi hater em cima de mim e, sim, em cima da minha família. Minha mãe receber ameaças e parar todos os dias no hospital tendo risco de infartar", começou ela nas mensagens.

A trancista explicou que o problema se agravou com o passar do tempo. "O primeiro contato que tive, ela simplesmente estava dopada para não ficar nervosa e hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração, coisa que nunca teve antes das pessoas que eu amo serem atacadas e, principalmente, do ataque racial que tive em rede nacional, sendo chamada de mucama, macaca, entre outros termos racistas", explicou.

Rede de apoio

Atualmente, Leidy tem contado com a ajuda da família e do namorado, mas chegou a criticar os influenciadores que entraram na onda de cancelamento e direcionaram mensagens diretamente a ela durante a exibição do Big Brother Brasil 24.

"Fica uma dica para você, influenciador, presta muita atenção antes de ir para as suas redes destilar ódio em cima de qualquer pessoa que seja. Não gosta da pessoa? Não segue, não consuma o conteúdo daquela pessoa, porque você pode estar influenciando um ataque", completou.