Morre James Darren, de 'Star Trek', aos 88 anos

James Darren, conhecido por obras cinematográficas como "O Túnel do Tempo" e "Star Trek: Deep Space Nine", faleceu nessa segunda-feira (2), aos 88 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo jornalista Jim Moret, filho do ator. Ele comunicou à revista Hollywood Reporter que o pai estava internado para uma cirurgia de substituição da válvula aórtica do coração.

O relato familiar é de que Darren estava fraco demais para a operação e morreu enquanto dormia. Nenhum detalhe sobre velório do ator, diretor e cantor foi divulgado até o momento.

Veja também Zoeira Ator Obi Ndefo, de Star Trek, morre aos 51 anos Zoeira William Bonner afirma não 'estar 100%' bem ainda após Covid-19

Vida e carreira

James Darren nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, mas estudou em Nova York. O primeiro papel dele no cinema foi em "Frutos da Violência" (1956) e o grande destaque veio como o surfista Moondoggie em "Maldosamente Ingênua".

Darren ainda se destaca como cantor. Ele gravou o tema do filme em questão e ganhou fama na carreira musical, algo que rendeu 14 álbuns e um disco de ouro por "Goodbye Cruel World" (1961).

Já na televisão, Darren foi um dos protagonistas de "O Túnel do Tempo", atuou em "Carro Comando" e fez participações em "O Jogo Perigoso do Amor" e "O Barco do Amor". Na direção, comandou episódios de "Barrados no Baile" e de "Melrose".