William Bonner afirma não 'estar 100%' bem ainda após Covid-19

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, de 60 anos, revelou que "ainda não estava 100%" após infecção por Covid-19, no dia 15 de agosto. Em meio ao intervalo da TV Globo, o jornalista decidiu visitar Paris, na França. Nesta segunda-feira (2), interagiu com brasileiros no Musée de l'Orangerie, localizado na Place de la Concorde, e compartilhou um pouco sobre o estado de saúde dele.

Conforme informações da Folha de S.Paulo, William ainda reclamou do calor e da falta de umidade em Paris, o que causava coriza e desconforto para respirar. "Sinto um pouco mais cansado com esse calor", detalhou.

Enquanto Bonner está na França, o Jornal Nacional está sendo apresentado por César Tralli. A bancada é dividida com Renata Vasconcellos, que testou negativo para a doença e não precisou se afastar.

Diagnóstico de Covid-19

O resultado do exame foi compartilhado por Bonner nas redes sociais pouco antes do início do telejornal, em agosto. Essa é a segunda vez que o âncora e editor-chefe do Jornal Nacional apresenta a doença.

Antes, em julho de 2022, William Bonner foi diagnosticado também com Covid-19. O jornalista também compartilhou o resultado nas redes sociais, e à época, informou estar “tudo bem”. Ainda não há prazo para o retorno do âncora do Jornal Nacional ao trabalho.