Ator Obi Ndefo, de Star Trek, morre aos 51 anos

"De coração partido pela perda do meu irmão mais novo, e sabendo que ele finalmente está em paz”, escreveu Nkem em um post no Facebook.

No último domingo (1º), a atriz Kate Holmes, 45, usou os Stories do Instagram para se despedir do amigo e compartilhar uma homenagem a ele. “Foi maravilhoso trabalhar com ele, um homem tão gentil. Envio orações e graças à sua família. Descanse em paz”, escreveu Holmes.