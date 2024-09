Influencer Igor Estagiário, de 23 anos, morre afogado durante pescaria em Mato Grosso

O influenciador digital Igor Anton — conhecido no Instagram por Igor Estagiário — morreu após se afogar durante uma pescaria no rio Teles Pires, em Sorriso (MT), na última sexta-feira (30). O corpo do jovem de 23 anos foi encontrado após buscas realizadas por agentes do Corpo de Bombeiros. As informações são do jornal O Globo.

Segundo os bombeiros, Igor pescava com um amigo na parte rasa do rio Teles Pires e, repentinamente, submergiu.

Igor chegou a conseguir recuperar o fôlego, pediu ajuda, mas o amigo que nadava com ele declarou que não conseguiu socorrê-lo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, por volta das 16h. Ao chegar no rio, a equipe de agentes da 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM) iniciou buscas fluviais e subaquáticas a partir do local indicado pelo amigo.

O corpo de Igor Estagiário só foi encontrado na manhã de sábado (31), às margens do rio. Após o resgate, foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Influenciador mostrava vida no campo em rede social

Igor Estagiário vivia em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, e tinha mais de 56 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ele mostrava a rotina em uma fazenda e publicava vídeos de humor.

Conforme informações do jornal carioca, o velório do influenciador aconteceu às 6h desta segunda-feira, em Rio Negrinho, no estado de Santa Catarina. O sepultamento irá ocorrer no Cemitério São Pedro, à tarde.