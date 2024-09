Adele anuncia pausa na carreira durante show na Alemanha e frustra fãs brasileiros

A cantora Adele, 36, anunciou que planeja fazer uma pausa na carreira musical. Durante apresentação em Munique, na Alemanha, no último sábado (31), ela declarou que "precisa descansar" após uma série de shows.

“Eu ainda tenho 10 shows depois deste, de volta à minha residência [em Las Vegas], porque eu fiquei mal no início do ano e eles foram adiados. Este era para ser meu último show e eu estou feliz que não seja", explicou a cantora.

Após três anos em uma sequência de shows, Adele informou que vai "guardar no coração" as últimas apresentações. "E foi incrível. Eu só preciso descansar”, acrescentou.

Na conversa com público, ela sinalizou que não tem previsão de quando fará uma turnê tão grandiosa quanto a que está realizando. "Eu realmente não tenho ideia de quando farei algo assim novamente. Vai demorar muito tempo", declarou Adele.

Brasileiros frustrados

Em comentários da plataforma BlueSky, brasileiros comentaram com frustração o anúncio de Adele. Em outro show em Munique, na semana anterior, a cantora comentou sobre o desejo de vir ao País quando ouviu de um fã brasileiro o pedido: 'please, come to Brazil'.

“Então você é do Brasil? (...) Eu estou tentando o meu melhor para ir ao Brasil. Estou tentando. 'Come to Brazil' é o que eu ouço todos os dias. Estou tentando o meu melhor. Eu tento ir para lá há uns 13 anos. Mas não vou te enganar: a logística disso tudo é difícil. Mas, saiba, é o único lugar que eu quero ir. (...) É o único lugar que sobrou que eu realmente quero ir”, declarou

Veja comentários:

eu ja estava juntando dinheiro para o show da adele e ontem ela anunciou pausa longa na carreira



[image or embed] — Ellinha (@gibicalhoabreu.bsky.social) Sep 2, 2024 at 6:11

Que história é essa que a Adele vai dar uma pausa na carreira ??? Nem pra passar aqui primeiro — v (@vvinvisivel.bsky.social) Sep 2, 2024 at 6:03

Meu deus a Adele vai fazer uma pausa longa na carreira, essa mulher nunca vai pisar no Brasil mesmo..... — Twiteiro Exilado (@indoevindo.bsky.social) Sep 2, 2024 at 5:43

Ainda no evento na Alemanha, a artista disse que quer aproveitar o tempo de descanso ao lado do atual parceiro, Rich Paul, e do filho, Angelo, de 11 anos, fruto do casamento com Simon Konecki.