Ator Marco Pigossi e cineasta italiano casam em cerimônia na Toscana

O ator brasileiro Marco Pigossi, de 35 anos, casou com o cineasta italiano Marco Calvani, de 43, em cerimônia íntima, realizada neste domingo (1º), na Toscana, Itália. No fim do ano passado, o casal já havia oficializado a união no civil.

A festa foi reservada para familiares e amigos dos dois. Com ternos combinando e descalços, eles entraram na celebração juntos, de mãos dadas.

VEJA ENTRADA DOS NOIVOS

Sorridentes, os noivos foram "banhados" por uma chuva de arroz, produzida pelos convidados, ao dizer "sim". Em vídeo divulgado nas redes sociais pelo influenciador Hugo Glosso, é possível ver que a cerimônia de união aconteceu ao ar livre.

Até a publicação deste material, nenhum deles chegou a compartilhar registro do casório nas redes.

O ator brasileiro assumiu o relacionamento amoroso com o italiano em 2021. Os dois casaram no civil em dezembro de 2023, em São Paulo.