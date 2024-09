Joaquim Lopes é internado e passa por cirurgia após infecção: 'Um belo de um estrago'

O ator e apresentador Joaquim Lopes fez um registro nas redes sociais, neste domingo (1º), comentando sobre o seu estado de saúde.

Ele disse que está internado após passar por uma cirurgia devido a uma infecção no cotovelo. O problema teria começado com um pequeno machucado causado por um esbarrão.

Daí, uma bactéria contaminou a lesão, que evoluiu para uma bursite olecraniana infectada.

"Esbarrei o cotovelo na mesa ou numa parede, sei lá. Fez um machucadinho. Não estava sentindo nada, nenhuma dor. Esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada", explicou o ator.

Ele relatou que, mesmo com o local inchado e sentindo uma "dor inacreditável", continuou trabalhando normalmente e até viajou de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde recebeu atendimento médico e foi informado da necessidade de uma cirurgia.

Estado de saúde

A operação demandou uma "incisão em volta do machucado e uma lavagem mecânica para remover todo o foco da infecção", explicou Lopes.

Agora, o ator está se recuperando na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Eu queria tomar antibiótico e ir embora, mas operei, tomei antibiótico na veia e ainda estou internado. [...] Já está tudo certo, ainda tem mais 14 dias de antibiótico pela frente", completou.

Antes de finalizar, Joaquim Lopes fez um alerta importante para seus seguidores: "Quando tiver um machucadinho, se preocupem! Lava bem, seja onde for, o tamanho que for, lava, porque qualquer machucadinho é uma porta de entrada para bactérias e, se não for tratado corretamente, pode virar uma sepsia".