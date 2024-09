Princesa da Noruega celebra casamento com xamã americano em cerimônia privada após polêmicas

A filha mais velha dos reis da Noruega, a princesa Märtha Louise, casou-se pela segunda vez no último sábado (31) com um autoproclamado "xamã", o americano Durek Verrett. Foi a uma união entre dois defensores das terapias alternativas que provocam polêmica no país escandinavo.

Ela, de 52 anos, afirma ter uma espécie de clarividência e ser capaz de se comunicar com os anjos, dom do qual tem conseguido lucrar ao ministrar cursos e escrever livros. Ele, de 49, se apresenta como um "xamã de sexta geração" que vende, a preço de ouro, um medalhão supostamente salvador. "Sou muito espiritual, é tão bom estar com alguém que te apoia", comentou a princesa no Instagram em junho de 2022, poucos dias após o anúncio do noivado.

Märtha Louise e Durek Verrett disseram que sim em um hotel localizado em Geiranger, cidade turística situada em um fiorde da costa oeste.

A cerimônia aconteceu sob uma grande tenda branca, na qual convidados e noivos entraram atrás de grandes lençóis brancos. Märtha Louise chegou com um tradicional vestido de noiva branco e uma tiara que o avô, o falecido rei Olav, lhe deu em seu aniversário de 18 anos. Durek usou um terno preto com cinto dourado.

Os dois casaram-se de acordo com a liturgia da Igreja Luterana da Noruega, informou o jornal VG. Além do rei Harald e do príncipe herdeiro Haakon, que usavam ternos escuros, a família real vestia o traje tradicional norueguês, o bunad.

Após a cerimônia, aproximadamente 350 convidados, entre eles a princesa herdeira Victoria, da Suécia, e o esposo, o príncipe Daniel, foram convidados a um jantar de gala.

Segundo casamento?

Para Durek Verrett, porém, esta será a segunda vez que se casará com Märtha Louise porque, como afirma, já foi casado com a princesa numa vida anterior. Além disso, o guia espiritual afirma que, em outra vida, foi um faraó.

Estas são algumas das excentricidades que causam arrepios no país escandinavo, assim como a forma como o casal ganha dinheiro, com teorias pseudocientíficas e se aproveitando do vínculo com a família real.

Para acabar com a confusão de papéis, Märtha Louise teve que renunciar a todas as suas funções oficiais em 2022. No entanto, desde então, foi apanhada várias vezes quebrando o seu compromisso, como quando colocou à venda uma garrafa de gin por ocasião do casamento, referindo-se explicitamente à sua posição de princesa.

"Como o acordo não está sendo respeitado, chegou a hora de retirar o título de princesa de Märtha Louise, antes que o rei Harald veja o trabalho de sua vida ainda mais arruinado", defendeu o historiador Trond Norén Isaksen, especialista em realeza, em artigo publicado no início de julho.

O casal também chamou a atenção da mídia norueguesa ao ceder a foto e o vídeo exclusivos de seu casamento à revista Hello! e à Netflix.

Por sua vez, o rei Harald, de 87 anos, foi tolerante e aludiu a um simples "choque cultural". Em sua época, o soberano também teve que lutar para defender a posição de sua amada, Sonja – uma plebeia – na família real. O que ele acha do futuro genro? "É um bom menino, de fato, e muito engraçado", declarou um dia. "Não concordamos em tudo, mas podemos conviver com as nossas diferenças", frisou.