Casamento de princesa da Noruega e xamã americano terá três dias de festa

Märtha Louise, a princesa da Noruega, se casará neste fim de semana com o xamã americano Durek Verrett em uma cerimônia que durará três dias e reunirá 350 convidados. Os eventos acontecerão no histórico e luxuoso Hotel Union, na cidade norueguesa de Geiranger.

Märtha abdicou do dever real em novembro de 2022. Ela é filha do rei Harald V e da rainha Sonja e a quarta na linha de sucessão ao trono.

A princesa já foi casada com o escritor Ari Behn, com quem teve três filhas, e se separou em 2017. Em 2019, o dinamarquês acabou falecendo após suicídio.

Existe um rumor no país escandinavo que após Märtha e Durek criarem uma palestra espiritual chamada de A Princesa e o Xamã, ela teria entrado em discórdia com a família real. Atualmente, a princesa trabalha com clarividência e comunicação com anjos e mortos.

Märtha e Durek se conheceram através de uma amiga em comum, a guru de saúde e bem-estar de Hollywood Millana Snow, que desempenhou o papel de cupido em 2018.