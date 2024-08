Preta Gil revela conselho de Gilberto Gil após sepse: 'Se tiver muito pesado, se deixa ir'

A cantora Preta Gil relatou um episódio emocionante durante o “Conversa com Bial”, exibido na terça-feira (27). Ela relembrou um conselho do pai, Gilberto Gil, após uma sepse, espécie de infecção generaliza, enquanto ainda estava na UTI.

“Ele falou: 'Se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando'. Aquilo me deu um... Virou uma chave na minha cabeça. Porque, em nenhum momento, alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas... Os médicos, os acompanhantes... Vão meio que passando um pano”.

A artista ainda relatou que sua situação era muito grave naquele momento: "Foi ótimo ele ter dito isso para mim. Eu estava na m*, Pedro. Eu estava assim... Tinha acabado de voltar da sepse. Estava com risco 'oito' de morte, ainda na UTI. Minha pressão batia 23. Eu tava na iminência, era alerta vermelho máximo. Todo mundo preocupado. Os médicos: 'Ela pode ir embora qualquer hora, a gente não conseguiu estabilizar ela'. Eu tava com pancreatite, eu tava com pneumonia, tudo ferrada. O corpo colapsou mesmo".

O programa com Preta Gil foi gravado na última semana. A cantora ainda não tinha recebido a notícia que o câncer havia voltado em quatro lugares do corpo. Por isso o tema não entrou em pauta.

Ainda assim, Preta falou de um tema delicado, o fato de ter amputado o reto. "Minha parte digestiva é muito diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Eu tenho incontinência fecal, eu ainda uso fralda. É delicado, assim... Vocês estão me vendo aqui... É fruto de uma administração trabalhosa. O pós de tudo isso, a reabilitação, demora anos", declarou.