Vera Fischer relembra relação de nove anos com Felipe Camargo: 'Tumultuada'

A atriz Vera Fischer falou abertamente sobre o relacionamento de nove anos com o ator Felipe Camargo. Eles se apaixonaram nos bastidores da novela “Mandala”, exibida em 1987, quando ela ainda era casada com Perry Sales. Vera descreveu a relação com Felipe como tumultuada.

“Já tinha feito várias novelas, com vários atores bonitos e queridos... Só que me apaixonei pelo Felipe Camargo. A Jocasta (personagem de Vera na trama) se apaixonou pelo Édipo, e ele por ela, na vida real. Como eu não gosto de mentiras, eu não queria levar uma vida dupla casada com o Perry Salles (pai da filha mais velha da atriz, Rafaela) e namorando o Felipe, embora eu soubesse que ia sofrer muito com isso. Nos separamos, e não foi nada fácil para mim, para o Perry e para minha filha principalmente”, contou ela, em entrevista ao Persona, na TV Cultura.

A atriz confessou que chegou a usar drogas durante o relacionamento, para se enturmar com os amigos de Felipe, que "eram mais jovens, arrojados, leves, desbocados, maravilhosos". "Era a época das drogas, e eu pensei que para me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu teria que fazer o que elas fazem. Nem tudo, obviamente. Mas eu tinha que experimentar esse tipo de coisa. Foi fantástico no início, descobrir uma vida que você achou que nunca ia viver”.

Vera também admitiu que os dois tinham um "gênio forte", e que foi necessária a separação. Eles são pais de Gabriel, hoje com 31 anos. “O Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma relação tumultuada. [...] Ficamos juntos nove anos e tivemos um filho lindo. Não posso dizer que foi ruim. Não foi ruim, mas foi sofrido. Mas a gente também sabia que precisava se separar. Coisas mais graves poderiam acontecer se continuássemos juntos”, admitiu.