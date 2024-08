Porta-voz de Ben Affleck nega namoro do ator com cunhada de Giulia Be

O ator Ben Affleck negou que esteja vivendo um relacionamento amoroso com Kick Kennedy, após o divórcio de Jennifer Lopez. A porta-voz do artista enviou um comunicado à revista People sobre o assunto:

“Não há verdade em nada disso. Eu não sei se eles sequer se conhecem”, informou.

Kick Kennedy é filha do milionário Robert F. Kennedy Jr. e irmã de Conor Kennedy, noivo da cantora brasileira Giulia Be. Ela e Ben Affleck teriam sido vistos juntos em Los Angeles, o que gerou os rumores do relacionamento amoroso. Ainda segunda a imprensa americana, os dois estariam juntos desde junho.

Ben Affleck e Jennifer Lopez estão separados e há muita especulação sobre o motivo do divórcio, o que ainda não foi revelado. Os artistas haviam se casado em julho de 2022, em Las Vegas.