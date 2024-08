Quem é Kick Kennedy, suposto novo affair de Ben Affleck e cunhada de Giulia Be

O ator Ben Affleck estaria saindo com Kathleen Kennedy, conhecida como Kick Kennedy, em meio ao divórcio com a cantora Jennifer Lopez, conforme sites americanos. A mulher teria sido vista com ele em um hotel de luxo, em Beverly Hills.

Kick tem 36 anos, e é filha de Robert F. Kennedy Jr. e sua primeira mulher, Emily Black, além de neta de Robert F. Kennedy, assassinado em 1968. Ela também é enteada da atriz Cheryl Hines e cunhada da cantora Giulia Be, que acabou de ficar noiva de Connor Kennedy, seu irmão mais novo.

A herdeira foi criada em uma mansão da família, convivendo com todos os tipos de bichos, incluindo jacarés e falcões, já que seu pai é mestre falcoeiro. Kick estudou história e teatro na Universidade de Stanford e já escalou o Monte Kilimanjaro, numa tentativa de chamar atenção para a escassez de água no mundo, na companhia da atriz Jessica Biel.

O suposto affair de Ben Affleck já trabalhou como atriz, mas hoje concentra seus esforços filantrópicos e tem sido editora colaboradora em várias publicações. Em seu tempo livre, gosta de viajar pelo mundo. Já teve um relacionamento com o filho de Paul Simon e namorou o herdeiro bilionário Matthew Mellon, que morreu em 2018.

Kick e Ben ainda não falaram publicamente se estão vivendo um romance. A mulher, no entanto, já foi apontada como parecida com Jennifer Garner na internet, a ex-mulher de Ben, com quem ele foi casado antes de JLo.