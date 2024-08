MC Daniel chora ao descobrir o sexo do primeiro filho com Lorena Maria; veja

O cantor MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria anunciaram o sexo do primeiro filho durante o chá revelação. Em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (26), os dois revelaram aos fãs que serão pais de um menino. O evento contou com a presença de familiares e amigos do casal, em São Paulo.

Nas imagens, Daniel e Lorena aparecem felizes e emocionados ao descobrir que um menino está a caminho. Na legenda da publicação, o funkeiro ainda demonstrou ansiedade com a chegada do filho e as brincadeiras que pretende viver com a criança.

"É MENINOOOOO! Vem, meu moleque, papai está muito ansioso pela sua chegada. Tenho um cronograma para você seguir de super-heróis por idades, vamos jogar bola juntos, nadar, nos vestir iguais. Vou te ensinar a ser o príncipe da Fifa", escreveu o cantor.

O sexo da criança foi revelado por meio de um bolo com recheio azul. Os covidados comemoraram junto com o casal a novidade.

Em meio às lágrimas, a mãe do artista, Daniela Amorim, abraçou o filho, celebrando a vida do bebê. “Deus ouviu seu coração até nisso, sabia? Ai, filho, eu estou muito feliz que é um menino. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Você vai ser um pai maravilhoso. Meu Deus do céu, eu estou muito feliz!“, afirmou Daniela.

Mc Daniel se emocionou junto: “Eu vou poder jogar bola com ele“. Então, a mãe respondeu: "Vai! Você queria isso, né? Estou feliz por você. Eu te amo", disse.

Melhor amigo do funkeiro, MC Ryan estava entre os convidados do evento e também comentou sobre a chegada do menino. “Você vai jogar bola com o seu filho, você vai ensiná-lo a cantar. Chegou sua vez! Você não falava pra mim? Que seu sonho era ser pai?“, celebrou o cantor.

Lorena Maria revelou a gravidez em 19 de agosto. O anúncio foi feito pelo casal nas redes sociais, quatro dias após oficializarem o namoro em uma viagem para Mykonos, na Grécia.