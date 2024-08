Namorada de MC Daniel, Lorena Maria revela que 'chorou muito' ao descobrir gravidez

Lorena Maria e MC Daniel revelaram, na segunda-feira (19), que estão à espera do primeiro filho, quatro dias após confirmarem o namoro. A influenciadora, no entanto, contou em suas redes sociais, que chorou muito quando descobriu a gestação.

“Chorando muito, tentando entender, aceitar... Meu alívio foi o papai, a família do papai e a minha família”, escreveu.

Veja também Zoeira Cidinha, primeira esposa de Silvio Santos, teve 'casamento secreto' com o apresentador; entenda Zoeira Filha de Dedé Santana desmente boatos sobre saúde do pai Zoeira Rachel Sheherazade manda indireta após ser cobrada para se pronunciar sobre morte de Silvio Santos

Um seguidor perguntou se ela fez um vídeo fofo contando para o artista da gravidez, e Lorena disse que não. “Não tem vídeo fofo porque me desesperei, quase morri! Mas depois conto direitinho”, prometeu.

MC Daniel já tinha falado publicamente que gostaria de ter um filho, e escreveu na legenda do vídeo que conta da gravidez de Lorena Maria que está realizando o maior sonho de sua vida.

O casal fará um chá revelação no próximo dia 27 de agosto para descobrir o sexo do bebê. A festa acontecerá em São Paulo, onde avós do artista moram.