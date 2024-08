Filha de Dedé Santana desmente boatos sobre saúde do pai

Yasmin Santanna, filha do humorista Dedé Santana, esclareceu os boatos sobre o estado de saúde do pai. Na segunda-feira (19), surgiram rumores de que o artista de 88 anos estaria hospitalizado após um mal-estar.

“Ele foi fazer exames de rotina, fazemos com uma certa frequência pela idade dele”, explicou Yasmin ao Gshow.

No domingo (18), Dedé se apresentou om Diego Hypolito no espetáculo "Abracadabra”, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nos vídeos, publicados no Instagram do evento, é possível ver Dedé interagindo com o público, em plena saúde.

Dedé Santana fez história na televisão brasileira ao lado do cearense Renato Aragão no programa “Os Trapalhões”, exibido originalmente pela Globo.

Em julho, Dedé participou de uma homenagem a Renato no “Domingão com Huck”. “Já faz mais de 60 anos que nossas vidas se cruzaram. Desde aquele dia sua linha do tempo e a minha andaram juntas, coladas uma a outra. No duro, viramos o reflexo um do outro, porque não tem Didi sem Dedé e nem Dedé sem Didi”, disse ele na ocasião.