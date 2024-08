Enquete Estrela da Casa: parcial aponta quem deve se salvar do reality show

A capixaba Leidy Murilho é apontada, em enquete parcial do Diário do Nordeste, como favorita para ser salva na primeira batalha do reality "Estrela da Casa". Na dinâmica da semana, a participante menos votada sairá do reality show nesta terça-feira (20).

A confinada disputa a permanência com as participantes Heloísa Araújo e Nicole Louise.

Veja parcial:

Festival

Apesar de estarem na berlinda, Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise terão a oportunidade de conquistar a preferência dos espectadores durante o Festival, transmitido nesta terça-feira (20), momento em que se apresentarão.

Ao lado delas, sobem ao palco os protagonistas da semana, que são a estrela da semana e o dono do palco, vencedores das provas semanais, e o hitmaker, cujo single foi o mais ouvido: nesta semana eles são Gael Vicci, Nick Cruz e Lucca, respectivamente.

A votação continua durante a dinâmica. Somente após as apresentações musicais, a apresentadora Ana Clara anunciará quem foi o eliminado da batalha.