Reaproximação de Iza e Yuri Lima aconteceu por pressão familiar, diz colunista

A cantora Iza anunciou, em julho, o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, após descobrir uma traição do companheiro. Conforme o colunista Lucas Pasin, no entanto, os dois se reaproximaram, já que a artista está grávida da primeira filha com o atleta, Nala.

Fontes do colunista afirmam que os familiares de Yuri exigiram que ele se desculpasse, não deixasse a cantora sozinha na gravidez, e tentasse corrigir qualquer erro, afirmando terem ficado bastante envergonhados com toda a situação.

Iza aceitou ter uma série de conversas com o jogador e permitiu que ele voltasse para a mesma casa. Eles ensaiam uma reconciliação, mas não pensam em tornar a volta pública.

O jornalista Léo Dias também publicou, na terça-feira (27), que o casal foi flagrado em uma conversa de vídeo e, no fim da ligação, ele chamou a artista de “amor”. A assessoria de imprensa da cantora afirmou que “não tem nada a declarar” sobre o assunto.

Ainda segundo Lucas Pasin, Iza teria admitido a amigos que se precipitou ao tornar pública a traição de Yuri por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, antes mesmo de conversar com o companheiro.