Ex-BBB Rodrigão faz cirurgia para retirar tumor; Adriana Sant'Anna agradece apoio de fãs

A influenciadora Adriana Sant'Anna, esposa de Rodrigão, fez uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), para agradecer o apoio que tem recebido desde a internação do ex-BBB para a retirada de um tumor. Ele está sendo cuidado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos.

"Os dias têm passado rapidamente. A paz que excede o entendimento tem tomado conta das nossas vidas. Inexplicável o poder e a glória de Deus nesse quarto. Estamos alegres e gratos todo o tempo. Obrigada pelas orações", postou ela.

Rodrigão teve um sangramento intra-abdominal no dia 23 de agosto e descobriu que tinha um tumor na glândula suprarrenal do lado esquerdo. Por causa disso, ele precisou ser submetido a uma "cirurgia definitiva" na última sexta (30).

"O Rodrigo apresentou uma hemorragia dentro da barriga, proveniente da glândula adrenal. Foram realizados alguns exames de imagem, e foi identificado um tumor nessa glândula. Esse tumor sangrou, então, foi preciso realizar um procedimento chamado embolização. Esse procedimento foi extremamente bem-sucedido", explicou o médico do ex-BBB, o cirurgião Antônio Vianna, segundo o Gshow.

'Não temos controle de nada', diz influencer

Desde a internação do marido, Adriana Sant'Anna tem feito uma série de publicações nas redes sociais para falar sobre a importância do apoio nos relacionamentos. "Ah, casais! Se amem! Os problemas que vocês têm são tão pequenos. Não desistam um do outro. [...] Não temos controle de nada, somente Jesus tem", disse ela.

A influenciadora e Rodrigão são casados desde 2015.