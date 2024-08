Médico de Rodrigão revela que ex-BBB descobriu tumor na glândula suprarrenal

O ex-BBB Rodrigão foi diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda​. A informação foi dada ao Gshow — nesta quinta-feira (29) — em entrevista concedida pelo médico Antônio Viana, que é cirurgião do aparelho digestivo e está acompanhando o caso do influenciador.

Conforme o médico, Rodrigo agendou a cirurgia para retirada do tumor para quinta-feira (29), em Orlando, nos Estados Unidos.

As glândulas suprarrenais, que recebem este nome porque se localizam acima de cada um dos rins, produzem diversos hormônios essenciais para o organismo.

"Ele foi hospitalizado em caráter de urgência por causa de fortes dores relacionadas a este sangramento e, após o diagnóstico, foi realizado um procedimento chamado embolização (para paralisar o sangramento). Ele precisou ficar em observação no hospital para o tratamento definitivo", declarou o médico

Causa do tumor

Questionado sobre uma possível causa desse tipo de tumoração, ele disse que não é possível precisar, mas que o prognóstico da cirurgia de Rodrigão é muito bom.

"Esse tipo de lesão não tem como fator de causa efeito o estilo de vida, mas sim mutações genéticas, que já nascem com o paciente estão diretamente relacionadas", explicou o médico.