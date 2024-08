Ex-BBB Adriana Sant'Anna chora em live ao falar da saúde do marido Rodrigão

Adriana Sant'Anna, de 33 anos, chorou em uma live no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (28), ao comentar o estado de saúde do marido, Rodrigão, de 36.

O ex-BBB está internado nos Estados Unidos, onde mora com a família, desde o último dia 23 de agosto, após um quadro de sangramento nas regiões do fígado e do rim, em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal.

Veja também Zoeira Preta Gil reflete sobre tratamento contra câncer múltiplo: 'Estou forte' Zoeira Taeil, cantor do NCT, é expulso de grupo de K-pop após acusações de crimes sexuais

“Hoje a gente tem vivido aqui um tempo de espera, onde não há o que fazer, senão esperar. Para mim, desde o primeiro dia, foi muito importante, porque assim que eu soube exatamente o que estava acontecendo, eu queria de alguma forma resolver, eu queria de alguma forma solucionar, e a única coisa que deveríamos fazer era esperar, nós não tínhamos o que fazer”, disse a influenciar.

Segundo Adriana, ele passará por uma nova cirurgia para remoção completa da lesão. Na live anunciada para as 3h da manhã, ela pediu orações para Rodrigo.

“Nunca vou ter palavras pra agradecer o que vocês estão fazendo por mim, pelo Rodrigo, pela nossa família. Sei como é acordar 3h da manhã para orar pela vida de alguém. Nunca terei palavras pra agradecer, estarei sempre em dívida. Espero, de alguma forma, retribuir, entregar mais pra vocês”, disse Sant'Anna na live, que começou com mais de 1,3 mil internautas simultaneamente online.

O casal se conheceu na edição 11 do Big Brother Brasil. Os dois são pais de Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6. Os pequenos têm sido cuidados pela madrinha, Larissa Souza: “Eles têm se sentido tão amados e mimados por essa dinda. Não tenho palavras, minha best. Te amo, te amo, te amo”.