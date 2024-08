Taeil, cantor do NCT, é expulso de grupo de K-pop após acusações de crimes sexuais

O cantor Taeil, do grupo de K-pop NCT, foi expulso da banda após ser acusado de crimes sexuais. De acordo com a empresa SM Entertainment, que gerencia as atividades dos artistas, ele atualmente responde um inquérito policial por suas ações.

Conforme o comunicado publicado nesta quarta-feira (28), Taeil coopera "fielmente" com as autoridades para as investigações.

"Ao analisar a situação, reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia mais continuar as atividades da equipe. Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele será removido do grupo", diz o texto.

A empresa sul-coreana finaliza a nota desse modo: "Pedimos desculpas profundamente pela controvérsia causada por nosso artista".

NCT

O grupo de K-pop NCT foi formado em 2016 pela SM Entertainment e possui um total de 25 membros. As atividades se dividem em subunidades, e em ocasiões especiais todos os 25 integrantes se unem para lançar um álbum conjunto.

Atualmente, as subunidades são: NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV, NCT DoJaeJung e NCT Wish. Taeil fazia parte do NCT U e NCT 127.

Leia a nota da SM Entertainment na íntegra:

"Aqui é a SM Entertainment.

Recentemente, confirmamos que Taeil foi acusado em um caso criminal relacionado a crimes sexuais.

Ao analisar a situação, reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia mais continuar as atividades da equipe. Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele será removido do grupo.

Atualmente, Taeil está cooperando fielmente com a investigação policial. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança.