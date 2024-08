Ator acusado de canibalismo vende caminhonete por não ter dinheiro para combustível

O ator Armie Hammer, de 38 anos, revelou estar passando por dificuldades financeiras desde que foi acusado de cometer canibalismo e, por conta disso, precisou colocar à venda uma caminhonete. O assunto foi relatado por ele no Instagram na última terça-feira (27), quando Hammer contou que não tinha mais dinheiro para pagar pelo combustível do veículo.

"Estou de volta a Los Angeles há algumas semanas. Essa é a minha caminhonete. Comprei ela para mim em 2017 como um presente de Natal para mim mesmo, porque já tive carros grandes antes. Amei essa caminhonete intensamente, saí com ela para acampar várias vezes, fizemos longas viagens e trouxe ela para uma última viagem juntos para a loja de carros", disse Armie em vídeo nos Stories.

Veja também Verso Acusado de canibalismo, Armie Hammer disse que quase foi esfaqueado durante sexo Verso Armie Hammer é substituído em filme após ser acusado de discutir canibalismo na internet

Armie contou que estava gastando cerca de 400 a 500 dólares de combustível com a caminhonete, algo que não é sustentável no momento. Agora, contou o ator, ele comprou um carro mais econômico e menor, o que deve custar cerca de 10 dólares de combustível ao mês.

A situação, no entanto, não teria deixado os dois filhos do ator felizes, já que os dois possuem várias memórias com o carro. "Está tudo bem. Eu fico me dizendo que vai ser mais fácil de estacionar e que o combustível vai ser mais barato", completou mesmo ao lamentar a venda.

Armie completa 38 anos nesta quarta-feira (28) e contou que está em uma nova fase. O ator comprou também um novo apartamento em Los Angeles, próximo a Hollywood, onde deve iniciar uma "vida nova".

Acusado de canibalismo

Armie Hammer foi acusado, em janeiro de 2021, de enviar mensagens com teor sexual explícito para várias mulheres. Entre os conteúdos, ele citava fantasias violentas, estupro, mutilação e até canibalismo. Além disso, foi acusado de abuso, mas negou acusações de assédio sexual.

O ator citou o assunto em entrevista e contou sobre um abuso que sofreu aos 13 anos de idade. Segundo ele, o trauma também teria alterado o comportamento na vida adulta.

"O que isso fez comigo foi introduzir a sexualidade na minha vida de modo que estava completamente fora do meu controle. Eu estava impotente na situação. Não tinha voz. Meus interesses então, se tornaram: ter controle da situação, sexualmente", explicou ele.

Ainda em janeiro deste ano, a comediante Brittany Schmitt, de 32 anos, revelou ter mantido um affair com Hammer. Ela reconheceu a gravidade do caso, mas pontuou que tudo que manteve com ele foi consensual. Apesar disso, ela contou ter ouvido do ator sobre canibalismo e disse que a relação ocorreu em um momento conturbado de vida.