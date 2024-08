Ator que viveu Beiçola diz estar em desespero após nova ordem de despejo

O ator Marcos Oliveira, que interpretou o personagem Beiçola, na série “A Grande Família”, recebeu uma nova ordem de despejo, na última semana, para deixar seu apartamento em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Ele tem que sair do imóvel em 15 dias, pois está devendo 3 meses de aluguel no valor de R$ 3.602,08, totalizando um débito de R$ 12.123,14 com custos judiciais.

Veja também Zoeira Ary Fontoura nega que esteja namorando rapaz mais novo após foto viralizar Mundo CNN Portugal registra momento de terremoto em Portugal durante jornal ao vivo; veja

Marcos comentou que está desesperado com a situação, e não sabe o que fazer. “Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos”, disse, em entrevista ao jornal O Globo.

O último trabalho do ator na Globo foi na novela “Deus Salve o Rei”, em 2018. Ele também enfrenta problemas de saúde, que o impedem de trabalhar: como diabetes, psoríase e uma fístula, que já lhe resultou algumas cirurgias.

“Eu estou sem dinheiro e não posso alugar nada no meu nome. Não sei como vai ser daqui para frente”, lamentou.

Em 2023, Marcos já havia recebido uma ordem de despejo. Na época, no entanto, ele possuía um seguro fiança e recebeu uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, que o ajudou a pagar as dívidas.