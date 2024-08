Ary Fontoura nega que esteja namorando rapaz mais novo após foto viralizar

Uma foto do ator Ary Fontoura, de 91 anos, ao lado de um rapaz mais novo que seria seu suposto namorado viralizou nas redes sociais no fim de semana. A pessoa que compartilhou a foto no X, antigo Twitter, escreveu: “Chocado com o boy novinho que o Ary Fontoura está namorando”.

O artista negou que se trate de um relacionamento, e disse nem saber o nome do homem.

“Não conheço a pessoa. Estava jantando no Outback e esse rapaz me pediu uma foto para enviar para mãe, que era minha fã. Como tiro foto com todo mundo, não faço nem ideia de quem seja o rapaz. O mundo está esquisito e cheio de ciladas. Essa foto deve ter mais 4 meses”, esclareceu ao jornal O Globo.

Ary encerrou o contrato fixo com a Globo após 55 anos trabalhando para emissora e hoje se dedica ao Instagram, com vídeos bem-humorados. Ele lamentou ser vítima de fake news:

“Querer lacrar com fotos de fã, não dá né? Tem um ditado que 'ninguém atira pedra no nada'. O X só tem isso, uma pena”.