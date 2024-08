Miss Trans 2024: brasileira fica no top 12 e peruana conquista concurso mundial

O Miss International Queen 2024, considerado o maior concurso de beleza do mundo exclusivo para mulheres transgêneros, coroou a peruana Catalina Marsano, de 28 anos, no último sábado (24). A brasileira Jessy Lira, modelo paulista de 29 anos, representou o país, que voltou a se classificar no grupo de 12 semifinalistas, após dois anos.

O pódio foi completado pela miss Tailândia Saruda Panyakham em segundo lugar, e pela miss Vietnã, Nguyen Turong San, em terceiro. Quem passou a coroa para Catalina foi a holandesa Solange Dekker, de 28 anos, vencedora do concurso em 2023.

No total, 22 misses disputaram, além do título de Miss International Queen, o posto de embaixadora da "Royal Charity AIDS Foundation of Thailand", uma instituição tailandesa em prol do combate à AIDS, que recebe anualmente a doação dos lucros do evento.

Desde agosto, as candidatas desembarcaram na cidade de Pattaya, na Tailândia, onde o concurso é realizado todos os anos. Elas vêm se preparando e encarando as etapas preliminares e agenda do concurso. Para concorrer, as misses desfilam em traje de gala, traje típico e as finalistas respondem a perguntas do júri no palco.

Esta foi a 18ª edição do Miss International Queen (MIQ), que visa conscientizar e promover a igualdade entre homens e mulheres LGBTQIA+ e transgênero, segundo a organização.