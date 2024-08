Ex-Fazenda, cearense Thayse Teixeira é internada em UTI na reta final da gravidez

Na reta final da gravidez do terceiro filho, a influenciadora cearense Thayse Teixeira deu entrada, no último sábado (24), no Hospital e Maternidade Santa Maria, em Eusébio, após sentir fortes dores de cabeça, nos olhos e febre alta. Pelo estágio avançado da gestação, a ex-participante do reality "A Fazenda" foi encaminhada para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Ela ainda está em observação", explicou o marido de Thayse, o empresário Leonardo Meireles, nas redes sociais da companheira. Nos stories do Instagram, ele detalhou o estado de saúde: "Desde sexta-feira (23), a Thayse vem sentindo fortes dores de cabeça, dor nos olhos, uma dor incessante. Teve até um pouco de febre. Em decorrência disso, a gente veio para o hospital na madrugada do último sábado".

Veja também Zoeira Preta Gil diz que câncer voltou em quatro lugares diferentes do corpo Ser Saúde Peritônio: saiba o que é e onde fica uma das regiões afetadas por câncer em Preta Gil

O casal teria saído de casa às 3h da manhã. Ela foi encaminhada para a UTI devido ao estágio da gravidez. "Desde então, (ela) está sendo observada aqui pelos médicos, está sendo medicada, mas as dores dela não passam", disse o empresário. Thayse fez testes de dengue, Covid e influenza, segundo o comunicado da assessoria, mas eles deram negativo.

Entre as medicações utilizadas, Leonardo citou que ela está sob efeito de Tramal (cloridrato de tramadol), analgésico utilizado para o alívio de dores moderadas a graves, de tarja preta. "Tomou até Rivotril (clonazepam), mas não conseguiu tirar uma noite de sono completa. Ela acorda a todo momento e as dores vão e voltam", completou.

Por fim, ele comentou que os médicos cogitaram a realização de uma tomografia, já que a causa das dores não havia sido descoberta. Entretanto, Leonardo disse que os médicos optaram por não fazer, "levando em consideração o risco que isso poderia trazer para o Leozinho (o bebê)".

Thayse, que está na 38ª semana de gravidez, tem o parto do terceiro filho, que terá o nome de Leonardo, previsto para o segundo final de semana de setembro. Ela também é mãe de Bernardo e de Maria Tereza, e participou da 11ª edição do programa A Fazenda, pela Record.