Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre herança e diz: 'Não quero meus filhos brigando'

Nome icônico na TV brasileira, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega ganhou um documentário na nova plataforma de streaming do SBT. Em cinco capítulos, a produção conta sobre o início da carreira como roteirista, a criação do programa "A Praça É Nossa", a relação com as esposas e filhos, entre outros assuntos. Um trecho de destaque do doc é uma fala do carioca sobre herança.

"Eu não vou ser nem enterrado, eu quero ser cremado. O que eu vou levar lá pra cima? Eu tenho que dar em vida. Eu não quero meus filhos brigando por herança. Já passei tudo para eles. Eu quero amor", declarou Carlos Alberto no terceiro episódio do especial.

Legenda: Herdeiros de Carlos Alberto em gravação de especial do SBT Foto: Reprodução/SBT

Carlos Alberto de Nóbrega é pai de seis filhos. Por 34 anos, ele foi casado com Marilda de Nóbrega, com quem teve quatro herdeiros: Carlos Alberto de Nóbrega Filho, Marcelo de Nóbrega — que atualmente é diretor do "A Praça é Nossa"—, Vinícius de Nóbrega e Maurício de Nóbrega. Depois, o contratado do SBT se casou com Andréa de Nóbrega, com quem ele teve os gêmeos Maria Fernanda e João Vitor.

Filhos pedem que Carlos Alberto pare de trabalhar

Em depoimento emocionado, Carlos Alberto falou ainda sobre a paixão pela profissão e revelou que os filhos pedem que ele pare de trabalhar por cuidados.

"Eu não me sinto velho, entendeu? E isso para mim é muito importante. Agora, chega uma idade que a gente passa a ser mandando pelos filhos, né? Já não querem que eu trabalhe tanto: 'Para de viajar fazendo shows! Para num sei o quê!". Eu não posso parar, eu não estou velho. Eu me considero uma pessoa muito alegre, de bem com a vida'.

Por fim, o humorista deixou um recado aos filhos na produção: "Uma pessoa que ama a família acima de tudo e, que tenho certeza, que no dia que morrer, não quero que meus filhos tenham tristeza. Porque eu fiz tudo o que eu quis fazer na vida".