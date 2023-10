Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, disse ter dívidas de R$ 350 mil com bancos

O ator Marcos Oliveira, 67, disse ter dívidas com bancos que ultrapassam o valor de R$ 350 mil. Ele já tinha afirmado ter sido vítima de um golpe aplicado por um homem.

"Estou com advogada para ver se prende essa pessoa, ou ela me devolve e eu pago as dívidas, ou ela vai presa", declarou o ator em entrevista ao Podser cast.

Segundo Marcos, o mesmo golpista já vitimou outras três pessoas, além dele. “Está na hora de essas pessoas injustas, desequilibradas, sentirem o peso do que é fazer mal para as pessoas”, desabafou o ator.

Dificuldades

O eterno Beiçola tem enfrentado problemas financeiros nos últimos anos. Nas redes sociais, o ator vinha divulgando sua chave pix pedindo doações aos seguidores.

No fim do último mês de setembro, o ator declarou que iria se mudar para o Retiro dos Artistas, abrigo no Rio onde vivem hoje outros atores.

O que o fez mudar a decisão de se mudar foi uma doação da advogada e influencer Deolane Bezerra, no valor de R$ 50 mil.

Ao Podser cast, o artista contou que, apesar do momento, se considera feliz. "Passei fome, passei muita necessidade. Estou há dois anos tentando sobreviver, dos trabalhos que não chegaram e agora graças a Deus estão chegando. Tenho a felicidade dentro de mim”, confessou.