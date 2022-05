Ator Marcos Oliveira, o 'Beiçola', pede ajuda a seguidores para gastos com problemas de saúde

O ator Marcos Oliveira, mais conhecido por interpretar o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", utilizou as redes sociais neste sábado (28) para pedir apoio financeiro a seus seguidores. Em 2021, uma vaquinha foi criada para ajudá-lo.

“Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada. Estou esperando para fazer a minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra, mas estou com a glicemia muito alta. Tenho marcado agora para o dia 7 o endocrinologista e estou precisando de ajuda”, conta ele em vídeo publicado no Instagram.

Após a postagem, a atriz Tatá Werneck e o ator João Pedro Delfino se manifestaram nos comentários oferecendo ajuda a Marcos.

O ator tem 66 anos e mora sozinho com suas cadelas no Rio de Janeiro. Ele já sofreu um infarto, tem diabetes e foi diagnosticado com uma fístula (conexão anormal) entre a próstata e a bexiga, que pode causar infecções recorrentes.

Em maio do ano passado, a vaquinha organizada pelo site Razões para Acreditar arrecadou mais de R$ 71 mil para auxiliar o ator com despesas diárias de alimentação e saúde.

Ele chegou a vender objetos e figurinos pessoais para se manter durante os períodos mais críticos da pandemia.

Vontade de trabalhar

No vídeo, o ator também diz que espera voltar a atuar assim que a situação de saúde for resolvida. Porém, está desde dezembro nos trâmites do atendimento público carioca.

"Eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem”, pede.