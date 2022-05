Ao Fantástico, Rodrigo Mussi fala sobre carinho de fãs e recuperação após grave acidente

A primeira entrevista com o ex-BBB Rodrigo Mussi depois do grave acidente de carro que sofreu irá ao ar no programa Fantástico, da Rede Globo, neste domingo (29).

A emissora adiantou alguns assuntos da entrevista. Um dos momentos mais emocionantes é o agradecimento de Rodrigo aos fãs. Ao repórter Maurício Ferraz, ele comentou sobre a importância das orações para sua recuperação.

“As pessoas me contam muito que eu fui um milagre. Acho que foi muito por conta disso. As pessoas têm paralisado e orado por mim, pensado em mim. Isso mexeu comigo nesses últimos dias. Eu vou recuperar e devolver esse carinho de alguma forma”, disse.

O influenciador ainda contou sobre momentos da recuperação. "Foram três cirurgias e 19 dias na UTI. A pergunta que eu fazia muito para mim mesmo: até quando eu vou lutar?”, desabafou Rodrigo.

O programa Fantástico será transmitido no domingo (29) a partir das 20h30 na TV Globo.