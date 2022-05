Rodrigo Mussi: veja primeira foto de entrevista com ex-BBB após acidente

Rodrigo Mussi concedeu sua primeira entrevista após o acidente de carro sofrido no último 31 de março, em São Paulo. A conversa vai ao ar neste domingo (29) no Fantástico. O ex-BBB conversou com o repórter Maurício Ferraz sobre sua recuperação, rotina, planos e carreira. As informações são do g1.

Rodrigo sofreu um acidente grave de carro após voltar de um jogo em São Paulo. No último dia 23 de abril, o ex-brother recebeu alta hospitalar. Desde a ocorrência, a família ainda não compartilhou nenhuma foto do ex-BBB.

No dia 15 de maio, Rodrigo publicou a imagem de uma carta escrita por ele no seu Instagram. "Vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo".

O ex-BBB ainda agradeceu à Deus por nova chance. "Agora faço aniversário duas vezes por ano. Lembrem-se: somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta”, concluiu.

Melhora gradual

Desde o acidente, a família de Rodrigo tem atualizado os fãs acerca do quadro de saúde dele, informando sobre a recuperação e o tratamento.

Mussi recebeu alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, no dia 28 de abril. No dia, seu irmão, Diogo Mussi, deu detalhes sobre o caso: "o Rod já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado".

O ex-brother tem recebido o apoio dos fãs e de amigos famosos ao longo da recuperação. "Você é um milagre meu querido. Ler isso é um alívio! Deus abençoe sua vida", disse o padre Patrick, em uma das publicações no Instagram.

Eliezer, parceiro de confinamento de Rodrigo, escreveu: "Estamos te esperando!". "Você é luz, irmão", comentou Bil Araújo, do BBB 21.