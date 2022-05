Rogério e Baronesa deixam Power Couple após briga generalizada

O casal Rogério e Baronesa estão fora do "Power Couple", da Record TV. Eles desistiram da participação no reality após uma briga generalizada na casa, que iniciou na noite da última quinta-feira (26).

Na confusão, Rogério atirou um vaso decorativo em uma janela, na tentativa de invadir o quarto de Cartolouco, e a produção do programa precisou intervir.

"Baronesa e Rogério deixaram o jogo na noite de ontem. Eles anunciaram oficialmente a desistência do programa, porém, de todo modo, o casal teria sido expulso pelas últimas atitudes de Rogério. Lembramos que o Power Couple é um jogo e, como todo jogo, há regras. Uma das regras deixa claro que oferecer risco à integridade física de outros participantes gera expulsão. E avaliação e decisão a esse respeito é da decisão do programa", anunciou a direção do reality.

Veja vídeos

