Briga generalizada quase termina em agressão física no Power Couple Brasil

Uma briga generalizada quase terminou em agressão física após a eliminação de Andreia Andrade e Nahim do Power Couple Brasil na noite dessa quinta-feira (26). Hadballa discutiu com o casal Matheus Sampaio e Brenda Paixão, enquanto Rogério Silva jogou água no rosto de Cartolouco. A Record precisou intervir.

A primeira discussão começou quando Hadballa provocou Matheus a fazer a mesma dança que havia feito na última semana para provocar Nahim. Aos gritos, o parceiro de Eliza disse que o rival não teria "paz" no reality show.

"Balança o rabinho. Você vai me engolir, eu vou te engolir, eu vou ser seu pesadelo, eu vou para cima de você, eu quero ver sua pose para cima de mim. Eu sou seu pior pesadelo, eu vou engolir sua alma, você não vai ter paz", esbravejou.

Em seguida, a câmera do programa cortou para a confusão entre Rogério e Cartolouco. O jornalista acusou o pai de MC Gui de chamar Gabi Augusto para uma briga e disparou xingamentos contra o empresário.

"Seu nojento, seu bosta, machista de merda, agressor. Filha da puta, não mexe com a Gabriela, não", disse.

Rogério chegou a chutar a porta. Cartolouco deu um soco no ar. A apresentadora Adriane Galisteu tentou conter os ânimos, mas não conseguiu de imediato.

Já Hadballa e Matheus voltaram a brigar. "Você perdeu tudo, vai perder de novo, seu merda", alfinetou o ex-jogador.

Em meio à gritaria, a produção do Power Couple Brasil abriu o microfone e pediu o fim das discussões. "Parem a briga imediatamente, Hadballa e Matheus". Ainda assim, a confusão continou e a voz voltou a repetir: "Eu preciso que a briga pare imediatamente".