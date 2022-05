A ex-BBB cearense Kerline Cardoso está de novo amor. Em foto publicada nas redes sociais, a influenciadora digital aparece ganhando um beijo de um homem, até então, misterioso. "Pobe no jogo e rica no amor", escreveu ela na legenda.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal Uol, o novo namorado de Kerline é Diogo Duarte, empresário e cunhado do cantor Zé Vaqueiro.

Ainda conforme a publicação, Kerline e Diogo se conheceram nos bastidores da gravação do clipe "Fim de Noite", lançado por Zé Vaqueiro em agosto de 2021. No vídeo, a primeira eliminada do BBB 21 está vestida de "noiva cadáver" e contracena com o influenciador Cremosinho. Kerline tem sido vista em alguns shows do forrozeiro pelo Brasil ao lado do novo amor. Ela, inclusive, estará nas próximas apresentações de Recife e Salvador.