Solange Gomes denuncia ter sido assediada por Anderson, do Molejo; veja vídeo

Solange Gomes, ex-modelo que marcou os tempos do quadro "Banheira do Gugu", denuncia ter sofrido assédio sexual de Anderson, vocalista do Molejo, durante as gravações do dominical.

O desabado da finalista de "A Fazenda 13" aconteceu durante entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, aos apresentadores Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, na última terça-feira (24). Na conversa, ela relembrou o dia em que teria sido assediada pelo cantor.

Solange afirmou que Anderson colocou a mão por dentro do seu biquíni e tocou em suas partes íntimas durante a brincadeira da banheira, no programa ao vivo.

Assista ao vídeo

“Então, eu lembro na banheira que o Anderson do Molejo veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. (...) Ele ficou chateado, irritado, então, a forma que ele achou que poderia me parar era fazendo um exame ginecológico. Foi bem desagradável. Ele colocou a mão e eu dei um tapa nele na hora”, detalhou Solange.

A artista ainda comentou que, na época, era difícil relatar situações de assédio. "Antigamente, as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Hoje em dia é o assédio”, explicou.

Legenda: Solange Gomes e Anderson do Molejo na banheira do Gugu Foto: Reprodução/SBT

Além da dificuldade em relatar o caso, Solange disse que não teve coragem de denunciá-lo. "Isso tem 23 anos. Isso é um assédio. Algo seríssimo. Eu não fiz nada. Era bobona, 20 e poucos anos... Tinha medo de reclamar e ser mandada embora”, finalizou.

Cantor se pronuncia

De acordo com o portal Metrópoles, o cantor Anderson se pronunciou sobre o assunto, por meio de nota assinada por seu advogado. Leia:

"As acusações são infundadas, oportunidade em que serão melhor analisadas pela equipe de advogados e, em tempo oportuno, serão tomadas as medidas jurídicas cabíveis ao caso em face da acusadora, se necessário”, diz o comunicado.