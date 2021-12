Solange Gomes diz que falava com Gugu Liberato durante confinamento em 'A Fazenda': "Sentia a voz"

Cerca de uma semana após 'A Fazenda 13' chegar ao fim, a ex-modelo Solange Gomes afirmou que, durante o confinamento, teve conversas com o apresentador Gugu Liberato, morto após sofrer um acidente doméstico em novembro de 2019.

Em entrevista ao portal iG Gente, nessa quarta-feira (22), a ex-musa da Banheira garantiu que ouvia a voz do ex-patrão enquanto estava no reality rural.

"Eu pensava muito no Gugu, sentia a voz do Gugu. Acho que se ele estivesse vivo teria orgulho de mim. Ouvia ele me dando dicas, conselhos".

Apoio

Além de narrar a experiência sobrenatural, a ex-peoa ainda relembrou o apoio dado pelo apresentador experiente a ela, quando ainda estava vivo.

"Quando eu era nova, ele falou: ‘Seja você, sempre’. Nunca esqueci e busquei ser transparente. Sonhava com ele, escutava ele com a voz mansa, falando pausadamente, com calma: ‘Seja você, sempre’", acrescentou.

Rico Melquiades foi o grande campeão da 13ª edição do reality, mas Solange Gomes não ficou muito atrás, conquistando o terceiro lugar.