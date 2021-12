Rico Melquiades vence 'A Fazenda 13' com 77,47% dos votos

O influenciador digital Rico Melquiades venceu a 13ª temporada de "A Fazenda" e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para a casa. O alagoano recebeu 77,47% dos votos do público.

Bil Araújo ficou em segundo lugar, com 18,83% dos votos; Solange Gomes em terceiro, com 3,70%; e Marina Ferrari em quarto, com 2,77%.

Eles foram para a final do reality show da Record TV depois de enfrentarem duas Roças especiais formadas nesta semana.

Na primeira, a ex-panicat Aline Mineiro e o funkeiro MC Gui foram eliminados. Já na segunda, o também funkeiro Dynho Alves e a influenciadora digital Sthe Matos se despediram do programa rural.