Anderson Leonardo, do Molejo, revela relações sexuais com homens: 'não era de graça'

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, concedeu entrevista na qual relatou que sempre manteve relações sexuais com homens ao longo da vida. Em alguns casos, contou, elas ocorreram em troca de favores.

O assunto veio à tona durante a participação no canal 'Cara a Tapa', publicado no Youtube. Segundo Anderson, ele sempre foi um cara sem preconceitos desde a infância.

"Imagina, tu nasceu feiozinho e tu começa a ver uns menininhos mais bonitinhos. Aí, um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho, né? Pô, um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim para quê? Eu tinha que transar mesmo... Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado", contou ele.

Acusações

Ainda em 2021, Anderson foi acusado de estupro pelo dançarino e cantor MC Maylon. Na época, o envolvimento do cantor com homens virou assunto na mídia, assim como o possível crime cometido.

Até hoje, o pagodeiro continua negando as acusações, afirmando que a relação entre os dois teria sido consentida. Depois do primeiro relato, Maylon chegou a admitir que havia se envolvido sexualmente de forma permitida com Anderson antes do caso citado como abuso.

"Eu percebi que o povo é muito inteligente. Acho que tava muito notório que era uma situação que estava querendo... Até porque uma pessoa que disse pelo o que passou não ia agir como estava agindo", afirmou Anderson.

Desde junho do ano passado, Maylon está proibido de citar Anderson em declarações públicas, seja nas redes sociais ou em entrevistas.