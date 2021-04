MC Maylon revela que teve relações sexuais com Anderson do Molejo antes de suposto estupro

Nesta terça-feira (13), MC Maylon revelou que antes do caso de estupro relatado por ele à Polícia, já havia tido relações sexuais consensuais com o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo. Acusação de abuso sexual foi reportada em fevereiro.

Ao jornal Extra, Maylon confirmou o relacionamento de oito meses que teve com o artista.

"Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação", conta o MC.

Maylon ainda disse que se apaixonou por Anderson do Molejo, mas, após o suposto estupro, sente "raiva". Ele relata ainda que "era virgem, porque era só ativo. E no estupro ele foi ativo comigo".