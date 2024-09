Yasmin Brunet fala sobre possível reconciliação com Gabriel Medina: 'Não, jamais'

A modelo Yasmin Brunet, de 36 anos, disse que "jamais" voltaria com o surfista Gabriel Medina, 30, com que foi casada de 2020 a 2022. A declaração ocorreu no "De Frente com a Blogueirinha", nessa segunda-feira (2).

Durante o programa, Brunet aproveitou para negar os rumores de uma possível reconciliação, reforçando que está solteira.

“Óbvio que não […] Não, jamais. [Certeza] absoluta principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguia nem olhar na minha cara”, esclareceu.

Veja também Zoeira Ex-BBB Leidy Elin diz que foi diagnosticada com depressão por ataques pós-reality Zoeira Lollapalooza: com Olivia Rodrigo e Justin Timberlake, festival divulga line-up para edição de 2025

Yasmin comentou sobre uma suposta curtida do atleta em um vídeo feito por um fã-clube do ex-casal. Apesar de não querer mais nenhum tipo de relação com Medina, ela reforçou também que o surfista não é bloqueado nas redes sociais por parte dela.

“Eu não acho que ele tenha curtido isso. Ele não é bloqueado, a gente não se segue. Mas, nesse caso, é não para tudo”.

Polêmicas

A ex-BBB ainda falou sobre algumas polêmicas que marcaram o relacionamento dos dois. Ela mencionou as discussões que teve com o Comitê Olímpico Brasileiro durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Na época, a modelo chegou a ser proibida de integrar a comitiva do surfista por conta da pandemia de Covid-19.

“Não me arrependo em momento algum. Acho que eu estava certa e, naquele momento, eu tinha que acompanhá-lo. Naquele momento eu sabia que seria importante, eu sabia o que estava acontecendo ali no meio”, disse sem entrar em detalhes. “Nesse relacionamento eu saí muito como louca porque não foi esclarecido muita coisa. Sempre levei a culpa”, acrescentou.