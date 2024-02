Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, volta a ser internado em hospital de SP

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi internado novamente neste mês. Conforme a filha dele, Isabella Aglio, o baixista da banda Ultraje a Rigor está no Hospital São Luiz, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Mingau precisou retornar ao hospital para realizar novos exames e tratar de um desequilíbrio gastrointestinal. Ainda não há previsão de alta.

No último dia 8 de janeiro, o músico baleado na cabeça tinha saído do hospital depois de quatro meses internado e tinha ido a uma clínica de reabilitação motora e funcional.

Relembre o caso

Em setembro de 2023, Mingau foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ter o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras. Quatro meses depois, ele recebeu alta do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As investigações da Polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Pelo menos quatro suspeitos de participarem do crime foram presos, nos dias seguintes.