Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, mostra pai em recuperação após receber alta

Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, publicou neste domingo (28) a primeira foto do pai durante recuperação em uma clínica. O músico foi baleado na cabeça, em setembro do ano passado, e teve alta hospitalar no último dia 8 de janeiro.

"Queria deixar com vocês essa imagem fofinha do meu paizinho", escreveu Isabella Aglio em publicação nos stories do Instagram. Atualmente, Mingau passa por reabilitação motora e funcional.

Legenda: Filha de Mingau posta primeira foto dele após alta hospitalar Foto: Reprodução Instagram

Relembre o caso

Mingau foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ter o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras. Quatro meses depois, ele recebeu alta do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As investigações da Polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Pelo menos quatro suspeitos de participarem do crime foram presos, nos dias seguintes. Um homem ainda é procurado pela Polícia.