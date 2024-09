Último capítulo de Renascer: veja horário e o que falta ser resolvido em final da novela

O último capítulo de "Renascer" irá ao ar na TV Globo nesta sexta-feira (6). Por conta do jogo da Seleção Brasileira — nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 — a emissora vai antecipar o início da novela.

O capítulo final será exibido às 20h50, após o Jornal Nacional. Ao fim da novela, será exibida a partida entre Brasil e Equador.

No sábado (7), o último capítulo será reexibido, a partir das 21h30.

Morte de José Inocêncio, reencontro com Maria Santa e herança

Conforme resumo da novela adiantado pela TV Globo, o final de Jose Inocêncio promete arrancar lágrimas dos fãs da obra. Depois de João Pedro (Juan Paiva) puxar o facão do Jequitibá-Rei para encerrar o sofrimento do pai, os dois terão um acerto de contas, e José Inocêncio pedirá desculpas ao filho antes de morrer nos braços dele.

A sequência também será marcada pelo reencontro espiritual de Inocêncio e Maria Santa (Duda Santos), que voltará para buscar o marido.

Com a morte do patriarca, chegará a hora dos herdeiros dividirem a herança. A cena terá momentos comoventes, como a surpresa de Inácia (Edvana Carvalho) ao saber que herdou as terras de José Venâncio (Rodrigo Simas), e o choque de João Pedro ao ficar com a casa de José Inocêncio. Além disso, os três irmãos serão sócios na empresa da família.

No fim das contas, até Mariana (Theresa Fonseca) sai ganhando: João Pedro passa para ela a casa de Belarmino (Antonio Calloni).

Segredos revelados

O desvendar de um dos mistérios mais aguardados pelo fãs da novela será revelado: a carta que Marianinha deixou para Maria Santa. Teca (Lívia Silva) fica com a carta, já que é neta de Marianinha. Ao ler tudo, resolve confidenciar a Mariana um dos principais mistérios da trama: quem matou Belarmino. E em uma reviravolta inesperada, elas descobrem que são primas.

O último capítulo terá ainda a consagração de novos casais, em uma configuração diferente do que rolou na versão original. Ritinha (Mell Muzzillo) terminará com Eriberto (Pedro Neschling) em São Paulo, enquanto José Bento (Marcello Melo Jr) se acerta de vez com Kika (Juliane Araújo).