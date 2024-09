Bruna Biancardi celebra 11 meses de Mavie, filha com Neymar, na Arábia Saudita

A pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, ganhou uma declaração especial da mãe nas redes sociais nesta sexta-feira (6), data em que celebra mais um "mêsversário". "Feliz 11 meses, minha vida", escreveu Bruna em publicação.

A influenciadora digital está vivendo na Arábia Saudita há cerca de um mês, período em que se mudou para morar na mesma residência de Neymar. O jogador atua pelo clube Al-Hilal e, por conta disso, tem vivido no local desde agosto de 2023.

Legenda: Mavie é fruto do relacionamento de Bruna e Neymar, que estão juntos, entre idas e vindas, desde 2022 Foto: reprodução/Instagram

Na foto, Bruna e a filha tomam um banho de piscina, mas Neymar não apareceu no registro. Bruna, inclusive, tem compartilhado com frequência a vida na casa do craque em Riade, capital saudita.

Filhos de Neymar

Neymar também é pai de outras duas crianças, além de Mavie. O primogênito é Davi Lucca, fruto do envolvimento com Carol Dantas, ainda no final da adolescência. O craque também assumiu recentemente a paternidade de Helena, filha da influenciadora Amanda Kimberlly, com quem teria tido um caso extraconjugal.

Fora disso, a modelo húngara Gabriella Gaspar move um processo para confirmar se o jogador de futebol é pai da filha dela, a pequena Jázmin Zoé, de 10 anos. Até o momento, nenhuma informação sobre o assunto foi confirmada pelo atleta