Brasil x Equador pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após a campanha frustrante na Copa América em julho, caindo nas quartas de final, o Brasil volta suas atenções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira enfrenta o Equador, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), nesta sexta-feira (6), às 22 horas, pela 7ª rodada.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITES

Brasil pressionado

Na tabela, o Brasil é o 6º colocado com apenas 7 pontos, posição limite para a vaga direta na Copa do Mundo. São 3 derrotas seguidas, sequência que custou o cargo do técnico Fernando Diniz. Dorival Junior assumiu, comandou a equipe na Copa América nos Estados Unidos em julho, mas o desempenho foi ruim, com a equipe caindo nas quartas de finais para o Uruguai nos pênaltis.

Dorival avalia

Na última rodada, em novembro do ano passado, Dorival ainda não havia assumido o comando da Seleção. Ele só foi contratado pela CBF em janeiro deste ano. O treinador avaliou a situação do Brasil nas Eliminatórias.

“É claro que essa situação incomoda (posição na tabela) e isso requer uma atenção especial do que vamos fazer daqui para a frente. Não há um preparo emocional específico, que ande em paralelo, para este momento. O que existe é um trabalho conjunto, de campo, técnico, que agrupa várias áreas, incluindo o emocional, e que precisa ser conciliado para que as coisas possam fluir de forma equilibrada.”, disse ele.

Legenda: Dorival avaliou o momento da Seleção Brasileira e o que ele espera do confronto contra o Equador Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nos treinos em Curitiba, Dorival tem insistido para que a Seleção consiga ter o controle do jogo, detendo mais a bola, e com a utilização constante dos laterais para que essa dinâmica canse o Equador

“Quero um time com troca veloz de passes e muita mobilidade dos homens de frente. Vai ser um jogo complicado. Vamos enfrentar uma grande equipe, de muito bom nível, que só foi eliminada na recente Copa América nas disputas de pênaltis com a Argentina (nas quartas de final, após empate por 1 a 1 no tempo normal). Portanto, todo cuidado é pouco.”

Dorival foi indagado sobre Estevão e Endrick e de como via a possível participação deles nos jogos contra Equador e Paraguai (terça-feira, dia 10, em Assunção). Não quis adiantar se vai tê-los como titulares, ou se pelo menos um deles sairia jogando contra os equatorianos.

Legenda: Luiz Henrique deve ser a novidade na Seleção Brasileira contra o Equador Foto: Rafael Ribeiro/CBF

“A gente pede paciência a todos por esses garotos. Não estão aqui por acaso. É preciso tranquilidade e paciência com esses meninos. Eles vêm para a Seleção num momento de muita responsabilidade.”, disse.

Nos dois que antecederam a partida, dois jogadores foram cortados. O atacante Pedro rompeu o ligamento do joelho, e o zagueiro Eder Militão teve uma lesão muscular na coxa direita. Para o lugar do atacante, João Pedro, ex-Fluminense, foi convocado. Para o lugar do zagueiro, a CBF ainda não definiu substituto para o confronto da próxima semana com o Paraguai.

No Equador

O Equador está melhor colocado que o Brasil nas Eliminatórias, uma posição acima, em 5º com 8 pontos, mas trocou seu técnico. O jogo marcará a estreia do técnico argentino Sebastián Beccacece, que substitui o espanhol Félix Sánchez após a eliminação nas quartas de final da Copa América diante da Argentina.

"Brasil é Brasil, mas temos jogadores que acreditam que podem (ganhar). Montaremos uma equipe equatoriana competitiva e que busque também ser protagonista. Sabemos do potencial do rival, mas é uma grande oportunidade para mudar a história", afirmou o treinador argentino, em entrevista para a Agência Estado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil:

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior.. Técnico: Dorival Júnior.

Equador:

Hernán Galíndez, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Alan Franco, John Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Equador

Data e hora: 6/09, às 22h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Facundo Tello (ARG).