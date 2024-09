Atriz Maidê Mahl segue internada em estado grave, diz boletim médico

A atriz e modelo Maidê Mahl continua internada no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo. Segundo a unidade hospitalar, em um boletim divulgado nesta sexta-feira (6), a artista, encontrada debilitada pela polícia após ficar desaparecida por três dias, está em "estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos".

"A equipe médica continua acompanhando de perto sua evolução, com suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo. Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas", apontou um trecho do documento.

Veja também Zoeira Polícia descarta crime em caso da atriz Maidê Mahl Zoeira Atriz Maidê Mahl, desaparecida há três dias, é encontrada debilitada em SP

Conforme apurou o g1, há a suspeita de que a atriz tenha ingerido algum produto tóxico que lhe fez mal. Embalagens foram encontradas no local em que ela estava. A perícia irá investigar de qual substância se trata.

A equipe médica avalia a possibilidade de operá-la. Ao chegar no hospital, a artista chegou a ser sedada e entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Maidê tem 36 anos, é natural do Rio Grande do Sul e mora com amigos em um apartamento alugado na capital paulista. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira (2) e na quinta-feira (5) foi localizada pela Polícia Civil em um quarto de hotel na Zona Sul.

A atriz foi encontrada sozinha e abatida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após ser socorrida, ela foi levada de ambulância para o hospital. À publicação, a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) disse que os policiais tiveram que arrombar a porta do quarto do hotel para poder entrar.

A Polícia Civil investiga como Maidê sumiu, por quais motivos, o que aconteceu com ela enquanto esteve no quarto do hotel e se consumiu algo. Os agentes chegaram a sair às ruas em busca de câmeras de segurança que teriam gravado os locais por onde ela passou. Depoimentos de pessoas próximas também foram colhidos.

A atriz é conhecida pelos trabalhos no streaming. Na segunda temporada da série "O Rei da TV", da Star+, a atriz interpretou Elke Maravilha. Já na produção “Vale dos Esquecidos", da HBO Max, a artista dá vida à personagem Giovanna. A atriz faz parte do casting artístico da empresa Mega Stage.