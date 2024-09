Polícia descarta crime em caso da atriz Maidê Mahl

O desaparecimento da atriz Maidê Mahl não deve estar relacionado a nenhum tipo de crime, segundo aponta a Polícia Civil de São Paulo. A informação foi confirmada pelo colunista Pedro Duran, da CNN Brasil, ressaltando que nenhuma outra pessoa entrou no quarto do hotel onde a artista foi encontrada na última quinta-feira (5), em um hotel na zona Sul de São Paulo.

Maidê foi achada desacordada no quarto, que estava todo bagunçado. As informações policiais também apontam que algumas substâncias controladas, incluindo um remédio que a atriz tomava sob prescrição médica, foram colhidas no local.

Veja também Zoeira Irmã de Maidê Mahl morreu há três meses após complicações de um tratamento de câncer Zoeira Atriz Maidê Mahl, desaparecida há três dias, é encontrada debilitada em SP

A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, Ivalda Aleixo, afirmou que um dos hematomas na cabeça, nas pernas e no braço de Maidê deve ter sido causado por convulsões. A especulação é de que ela pode ter ficado até 48 horas desacordada.

Hóspedes teriam relatado que foram ouvidos barulhos de móveis sendo arrastados na terça-feira (3), um dia após o desaparecimento de Maidê Mahl ser oficialmente comunicado.

Nenhuma outra pessoa entrou no quarto entre a segunda-feira (2) e a quinta-feira (5), além de o cômodo ter permanecido fechado durante todo esse tempo. Conforme a delegada, esses fatores teriam sido analisados para descartar a relação com crime.

Além disso, testemunhas ainda teriam relatado à polícia que Maidê estava abalada nos últimos tempos após ter perdido a irmã. Geruse Mahl tinha 36 anos e faleceu há três meses, vítima de câncer.