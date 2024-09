Irmã de Maidê Mahl morreu há três meses após complicações de um tratamento de câncer

Após ficar desaparecida por três dias, a atriz Maidê Mahl foi encontrada na quinta-feira (6), em um hotel, em São Paulo, debilitada e sozinha. A jovem, de 23 anos, também passou por outro drama há três meses: sua irmã Geruse Mahl, de 36 anos, morreu após complicações de um tratamento de câncer. As informações são da Quem.

Geruse morava em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Devido às enchentes e ao fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Maidê não conseguiu viajar e participar da despedida da irmã.

Nélia Schwinn, mãe da atriz, comunicou na época a morte de Geruse no Facebook. O pai de Maidê, Edo Mahl, trabalha como serralheiro em Venâncio Alves, e contou em entrevista ao G1, que a filha não voltava à cidade natal há pelo menos nove anos, e que eles mantêm contato por rede social.

Ao ser encontrada, ontem, Maidê foi levada para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. O hospital, no entanto, disse que não tem autorização para passar o estado de saúde da paciente. O desaparecimento de Maidê causou grande comoção nas redes sociais.